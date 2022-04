Wyoming State Parks partners with Latino Outdoors to host Curt Gowdy State Park event

Wyoming State Parks in conjunction with Latino Outdoors offers a family-friendly, multi-cultural outdoor experience celebrating Dia del Nino and the Semillitas Outdoor initiative, April 30, at Curt Gowdy State Park.

This free event, scheduled from 10 a.m. to 12 noon, provides youth an opportunity to engage with la comunidad, and will provide plenty of laughter, snacks and giveaways.

Latino Outdoors and Wyoming State Parks will lead a bilingual (Spanish and English) outdoor experience including a short hike, nature journaling and other activities. Participation is free and includes the cost to enter the park, materials and snacks. All experience levels are welcome, however, registration is required at https://www.eventbrite.com/e/semillitas-outdoors-with-latino-outdoors-and-wyoming-state-parks-tickets-321842077317.

All participants must have a parent or guardian present for the duration of the program. Additional information regarding weather, attire and meeting place will be shared via email to all registered participants.

En Español

Los Parques Estatales de Wyoming, junto con Latino Outdoors, ofrecen una experiencia al aire libre multicultural y familiar que celebra el Día del Niño y la iniciativa Semillitas Outdoors, el 30 de abril, en el Parque Estatal Curt Gowdy.

Este evento gratuito, programado de 10 am a 12 pm, brinda a los jóvenes la oportunidad de participar en la comunidad. Tendremos muchas risas, alimentos ligeros y regalitos para compartir.

Latino Outdoors y Wyoming State Parks llevarán a cabo una experiencia al aire libre bilingüe (español e inglés) que incluye una caminata corta, un diario sobre la naturaleza y otras actividades. La participación es gratuita e incluye el costo de ingreso al parque, materiales y alimentos ligeros. Todos los niveles de experiencia son bienvenidos, sin embargo, se requiere registro en https://www.eventbrite.com/e/semillitas-outdoors-with-latino-outdoors-and-wyoming-state-parks-tickets-321842077317.

Todos los participantes deben tener un padre o tutor presente durante la duración del programa. La información adicional sobre el clima, la vestimenta y el lugar de reunión se compartirá por correo electrónico con todos los participantes registrados.